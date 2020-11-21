الوزير الأول يفصل في مسألة غلق المدارس بسبب ارتفاع إصابات كورونا

استبعد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، غلق المدارس، بسبب ارتفاع الإصابات بسبب كورونا.

وقال الوزير الأول ” لماذا نغلق المدارس؟ هل هناك مدرسة في العالم أغلقت مدارسها؟ لا يوجد”.

وأضاف جراد “إذا كانت هنا وهناك بعض المشاكل بهذا الخصوص، سنأخذها بعين الاعتبار على المباشر دون المساس بمصلحة التلميذ”.

وأكد الوزير الأول أن الاحصائيات على مستوى الوطن ايجابية جدا ولا تؤدي الى اخذ قرار غلق المدارس.

وشدد الوزير الأول على ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره، حتى نحمية صحة التلميذ والمدرسة والطاقم التربوي.

من جانب آخر أكد الوزير الأول أن السلطات العمومية قامت بواجبها وتقوم بواجبها ضد الوباء.

وأفاد جراد أنه تم الاتصال بكل مخابر العالم من أجل اقتناء أحسن لقاح.

وتابع الوزير الأول ” يجب ان نكون حذرين في استخدامها، خاصة وأنه لقاح جديد”.

وأضاف جراد “يجب ان نثق في خبرائنا وخبرتهم، ونأخذ بعين الاعتبار بآرائهم، وسنختار اللقاح وفق توجيهاتهم”.