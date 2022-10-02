 الوزير الأول يقدم غدا بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني

سيقدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، غدا الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة للحكومة. الذي يتضمن حصيلة الانجازات المحققة في مختلف المجالات. خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تعتبر تجسيدا للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويتناول بيان السياسة العامة للحكومة، حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أغسطس.2022 في إطار تجسيد الأهداف التي تم تحديدها مسبقا في مخطط عمل الحكومة, حيث تضمنت خمسة فصول أساسية تتمثل في “تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة”. “من أجل تنمية إنعاش الاقتصاد وتجديده”، “من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة”. “من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية”, إلى جانب “تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين”.