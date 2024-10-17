الوزير الأول يقف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء

وقف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس بقصر الحكومة، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. دقيقة صمت بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى ال63 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961.

وبمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى الـ 63 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وقف اليوم بقصر الحكومة الوزير الأول، نذير العرباوي، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وإطارات وموظفي مصالح الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء المجازر التي نفذها المستعمر الغاشم في حق الجزائريين المهاجرين. الذين خرجوا للتظاهر، مطالبين بالحرية والاستقلال.