الوزير الأول يكرّم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي 

كرّم الوزير الأوّل سيفي غريب سهرة اليوم الإثنين الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي.

وجاء هذا التكريم خلال حفل ديني بمناسبة احياء ليلة القدر المباركة بجامع الجزائر في المحمدية بالعاصمة .

وخلال الحفل قام الوزير الاوّل بتكريم الفائزين الأوائل بجائزة الجزائر، لحفظ القران الكريم وإحياء التراث الإسلامي في فرعيها: المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، والفرع المخصّص للمسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحفظة.

كماتم تسليمهم شهادات مسداة من قبل رئيس الجمهوريّة، وكذا تكريم أعضاء لجان التحكيم نظير تأطيرهم المسابقة.

وجاءت أسماء الفائزين في المسابقة كمايلي:

المسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحفظة

الفائزة الأولى: قليل أيمن - الجزائر العاصمة

الفائز الثاني: ديلمي أسيد. –ولاية قسنطينة

الفائز الثالث: بن فاطمة محمد أنيس -ولاية عين تموشنت

المسابقة الوطنية لحفظ القرن الكريم وتجويده وتفسيره

الفائزة الأولى: سميرة محداب –ولاية جيجل

الفائز الثاني: زيداني عمر. –ولاية مستغانم

الفائز الثالث: كربوع عبد العزيز. –أولاد جلال

تكريم أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة الوطنية

الدكتور: عبد الله عويسي إمام ممتاز بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الجزائر رئيسا.

الدكتور: عبد الكريم حمادوش أستاذ جامعي عضو هيئة الإقراء بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف البليدة عضوا.

الأستاذ: فريد أوشية إمام خطيب أول بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية تيزي وزو عضوا

الدكتور: نبيل دغفالي إمام ممتاز بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية البليدة عضوا.

الأستاذ: عبد الكريم علالي إمام واعظ بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية أم البواقي عضوا

الأستاذة سامية عياد مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي محافظا.