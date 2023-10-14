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قناة النهار

الوزير الأول يكشف عن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بخصوص ضبط وتأطير الاسواق التجارية

بقلم قناة النهار
الوزير الأول يكشف عن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بخصوص ضبط وتأطير الاسواق التجارية
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/BYuQP
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