قناة النهار الوزير الأول يكشف عن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بخصوص ضبط وتأطير الاسواق التجارية بقلم قناة النهار نشر في 14 أكتوبر 2023 - 22:21 الجزائر شارك غرِّد أرسل 20 0 رابط دائم : https://nhar.tv/BYuQP الجزائر اقرأ أيضا عدالة: "القفة".. وسيلة العائلات لتوفير ما يشتهيه السجناء قناة النهار 30 سبتمبر جزائريون: الأطباق التقليدية الجاهزة .. مشروع أم عزيز لمختلف المناسبات الدينية قناة النهار 25 سبتمبر الفرصة الثانية: "شاب تغيرت حياته بسبب رفيق السوء لي دخلو للطريق العوجة بالكاشيات والسريقة" قناة النهار 06 أكتوبر بلماضي :" ياسين عدلي لم يغير جنسيته الرياضية بعد ولهذا لا يمكن تواجده مع الخضر" قناة النهار 08 أكتوبر وهران / اللباس التقليدي للأطفال.. إسعاد البراءة ليلة المولد النبوي مهما كان الثمن قناة النهار 27 سبتمبر الفرصة الثانية: محمد المدعو "بيكا" يروي قصته كيف وقع في فخ الجـ ـريمة قناة النهار 29 سبتمبر أرقى مشاهد المودة والرحمة .. ساند زوجته للتغلب على السرطان فوجدها سندا في مرضه قناة النهار 28 سبتمبر الوزير الأول: اتخذنا إجراءات للحفاظ على وفرة واستقرار أسعار اللحوم الحمراء قناة النهار 14 أكتوبر شاهد.."البياري" توقف شبكة إجرامية وتحجز مايقارب "قنطار كيف" و "سيارات فاخرة" قناة النهار 14 أكتوبر نسيمة جعفر باي : "ولاو يخدمو النساء بسبب الجمال ولا يهمهم المستوى" قناة النهار 06 أكتوبر