الوزير الأول يكشف موعد الدخول المدرسي المقبل

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، من ولاية عنابة، عن موعد الدخول المدرسي المقبل.

وقال الوزير الأول، خلال نزوله ضيفا، على إذاعة عنابة، أن موعد الدخول المدرسي ليس ببعيد.

وأشار الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الوضعية الوبائية هي التي تحكم موعد الدخول المدرسي.

وأضاف جراد “الوضعية الوبائية بالجزائر في تحسن مستمر، ونظرا للمعطيات الموجودة فإن فتح التدريس ليس بوقت بعيد”.

وقال “منذ بداية الوباء قامت الدولة بإجراءات كبيرة بفضل التضامن الوطني، واستطعنا بفضل التوعية المستمرة من تخفيض الاصابات اليومية”.