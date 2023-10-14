الوزير الأول: “يكفي تلاعبا بالعقار الزراعي .. عيب علينا نستوردوا العدس واللوبيا”

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن مسألة القدرة الشرائية تكتسي أهمية قصوى لدى رئيس الجمهورية والحكومة مهما كانت الظروف المالية والاقتصادية.

وخلال رده على إنشغالات النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة جدد الوزير الأول أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خط أحمر. بمحاربة ممارسات المضاربة ، كما قررت الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية تحديد هوامش الربح القصوى.

وتابع أيمن بن عبد الرحمان ان الحكومة تحارب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع بعض المواد واسعة الاستهلاك كما تم تخصيص 582 مليار لدعم مادة الحليب و السكر والزيت.

ومن قبة البرلمان قال الوزير الأول أن الحكومة إنتهت من إعداد مشروع هواش الربح للمواد واسعة الاستهلاك. كما إعتمدت على اعتماد تدابير خاصة لتلبية احتياجات السوق الوطنية من البقول الجافة.

وتأسف أيمن بن عبد الرحمان على الواقع المؤلم للمزارع النموذجية في الجزائر وقال يهذا الخصوص “لاخير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تخيط .. من العيب علينا إستراد البقوليات “.

وقال بن عبد الرحمان بهذا الخصوص انه وجب وضع اجراءات استعجالية من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي والامن الغذائية تم اعتماد تدابير خاصة كاعادة بعث شعبة البقوليات. مع توسيع مساحة انتاج البقوليات والحبوب الجافة الى 150 الف هكتار.

أضاف الوزير الأول “لن نعود الى الفترة السابقة في استيراد مايمكن زراعته هنا انجاز مراكز تخزين جديدة”.