الوزير الأول يلتقي بأكرا برئيس جمهورية موريتانيا

التقى الوزير الاول نذير العرباوي، برئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي محمد الشيخ الغزواني.

ويأتي هذا على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الاجتماع نصف السنوي السادس للاتحاد الأفريقي.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد نقل الوزير الأول للرئيس الموريتاني تحيات لرئيس الجمهورية وحرصه على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي.

ومن جهته، حمل الرئيس الموريتاني الوزير الأول نقل تحياته الاخوية وتقديره البالغ لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي وصفه كما قال برجل استثنائي.