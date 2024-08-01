الوزير الأول يلتقي بالرئيس الموريتاني

التقى الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الخميس، برئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الشيخ الغزواني.

وجاء في بيان الوزارة “ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التقى الوزير الاول نذير العرباوي اليوم الخميس الفاتح أوت 2024. برئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الشيخ الغزواني الذي نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية”. وجدد له تهانيه الخالصة بمناسبة إعادة انتخابه”. و”تطلّعَه إلى مواصلة تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتكثيف الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ومن جهته، أعرب الرئيس الموريتاني عن بالغ امتنانه للرئيس الجمهورية على مشاركة الجزائر في مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية. وعن عميق تقديره له نظير حرصه الشخصي على تعزيز العلاقات الجزائرية-الموريتانية التي تشهد تطورا هاما في كافة المجالات.