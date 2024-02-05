الوزير الأول يلتقي ببرازافيل برئيس جمهورية الكونغو

إلتقى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، برئيس جمهورية الكونغو، دنيس ساسو نغيسو.

ويأتي هذا على هامش مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية، في اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، المنعقد اليوم ببرازافيل،

وحمل الرئيس الكنغولي الوزير الأول نقل حياته وتقديره البالغ لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منوها بالمحادثات المعمقة التي جمعتهما خلال مؤتمر برلين بشان الأزمة الليبية في جانفي 2020 وكذلك بالجزائر في جويلية 2022, بمناسبة مشاركة الرئيس الكونغولي في الاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال.