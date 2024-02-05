الوزير الأول يلتقي ببرازافيل برئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي

التقى الوزير الأول, نذير العرباوي, اليوم الاثنين على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا, بالعاصمة الكونغولية برازافيل, برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, موسى فقي.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد تناولت المحادثات المسائل المعروضة على جدول أعمال القمة القادمة للاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الراهنة في القارة الافريقية لاسيما الساحل و ليبيا و السودان وسبل تعزيز دور المنظمة القارية في مواجهة التحديات التي تواجهها وخاصة فيما يتعلق بالسلم والامن و احترام النظم الدستورية.