الوزير الأول يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان محادثات ثنائية مع رئيس الحكومة للجمهورية اللبنانية، نجيب ميقاتي.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فإن لقاء الوزير الأول مع رئيس الحكومة اللبناني جاء على هامش مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية. الجارية أشغالها بالرياض.

وأضاف البيان، أن رئيس الحكومة اللبناني هنأ الجزائر لنجاحها في إستضافة القمة العربية معربا عن شكره للجهود التي بذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. في سبيل التوصل إلى النتائج الهامة التي تمخضت عنها والتي تخدم حقيقة العمل العربي المشترك والقضايا الهامة للأمة العربية.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين للتعبير عن اعتزازهما بعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين. والتطرق إلى واقع وآفاق تطوير التعاون في شتى المجالات. لاسيما من خلال تنشيط الآليات الثنائية وتكثيف الاتصالات بين الجانبين.

كما جرى اللقاء بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، و وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.