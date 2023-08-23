الوزير الأول يلتقي نظيره الصحراوي وهذا ما دار بينهما

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة، محادثات ثنائية مع الوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بشرايا حمودي بيون.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، عبر الطرفان خلال هذه المحادثات عن ارتياحهما للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وأكدا إرادتهما الراسخة لمواصلة التعاون الثنائي وتطويره في شتى المجالات.

كما استعرض الوزير الأول مع نظيره الصحراوي آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على كل المستويات.

مؤكدا موقف الجزائر الثابت والداعم لنضال الشعب الصحراوي من أجل تكريس حقه في تقرير مصيره وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.