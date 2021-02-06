الوزير الأول يمثّل الرئيس تبون في قمة الإتحاد الإفريقي

يشارك الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال الدورة العادية 34 لقمة الإتحاد الإفريقي.

وحسبما أفادت به الإذاعة الوطنية، نقلا عن بيان للوزارة الأولى، فإن مشاركة الوزير الأول تجري بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الاول: “ممثلا لرئيس الجمهورية، يشارك الوزير الأول عبد العزيز جراد، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الدورة العادية 34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي”.

وستنعقد أشغال القمة يومي 6 و 7 فيفري الجاري تحت شعار: “الفنون والثقافة والتراث: ركائز بناء إفريقيا التي نريدها”.