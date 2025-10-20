الوزير الأول ينصب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الاثنين، على مراسم تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة 2025- 2029.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 200 عضو.

ويعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية.

من جهته أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للمجلس للمساهمة في بناء ديناميكية اقتصادية.

