الوزير الأول ينعي المجاهد يوسف الخطيب بهذه الكلمات

تقدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بتعازيه إلى أسرة فقيد الجزائر المجاهد يوسف الخطيب المدعو سي حسان والذي توفي عن عمر ناهز 91 عاما.

وكتب الوزير الأول على صفحته الرسمية بفايسبوك: “تفقد الجزائر اليوم أحد أبرز زعمائها. وأحد الرموز التاريخية واطارات الثورة التحريرية المجيدة وصانعي ملحمة نوفمبر 1954. المجاهد قائد الولاية الرابعة التاريخية العقيد يوسف الخطيب المدعو” سي حسان””.

وأضاف الوزير الأول: “ببالغ الحزن والأسى أتقدم الى أسرة فقيد الجزائر وإلى رفقائه في الجهاد. سائلا المولى تعالى أن يتغمد روحه بواسع الرحمة والرضوان وينعم ذويه الصبر والسلوان”.

وتابع أيمن بن عبد الرحمان: “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الـمهتدون”.