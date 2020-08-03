الوزير الأول ينعي سعيد عمارة: سيبقى خالدا في ذاكرة الشعب الجزائري

بعث الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين، برسالة تعزية إلى أسرة الفقيد المجاهد ولاعب فريق جبهة التحرير الوطني سعيد عمارة الذي وافته المنية أمس الأحد.

وأكد الوزير الأول، أن “الراحل سيبقى خالدا في ذاكرة الشعب الجزائري لما قدمه لوطنه من جلائل الأعمال”.

وجاء في رسالة التعزية: “لقد تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم بوفاة المغفور له بإذن الله، الرياضي المخضرم، السيد سعيد عمارة، رحمه الله وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة وثوابا”.

وأضاف جراد: “الراحل الذي اصطفاه الله إلى جواره بعد أن سجل اسمه بحروف من ذهب في سجل أبطال فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، الذين صنعوا أمجاد الجزائر ورفعوا رايتها في محافل الأمم وساهموا في التعريف بقضيتها على الصعيد الدولي”.

وتابع الوزير الأول: “إذ أشاطركم الأحزان في وفاة هذا الرجل الذي سيبقى خالدا في ذاكرة الشعب الجزائري لما قدمه لوطنه من جلائل الأعمال، فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى كل ذوي الفقيد والأسرة الرياضية قاطبة، بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة والتعاطف”.