الوزير الأول ينقل تحيات الرئيس تبون لنظيره الأوغندي

أستُقبِل الوزير الأول نذير العرباوي، من طرف رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية وتهانيه على توليه الرئاسة الدورية المزدوجة لحركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 والصين.

وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة الوزير الأول، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في قمة دول عدم الانحياز، الجارية أشغالها حاليا بكمبالا.

وحمّل الرئيس الأوغندي الوزير الأول نقل تحياته الأخوية وتقديره البالغ لرئيس الجمهورية. مع ابداء الحرص للعمل سويا مع رئيس الجمهورية من اجل إعلاء المبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومجموعة 77 والصين.

كما تناول الجانبان علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لاسيما التجارية و الطاقوية و الكهربائية. على ضوء نتائج المحادثات المثمرة التي أجراها الرئيس الأوغندي مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في شهر مارس 2023.

هذا وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.