الوزير الأول ينهي زيارته للسنغال

غادر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مساء أمس الخميس، السنغال، بعد مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال قمة دكار الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، كان في توديع الوزير الأول بمطار دكار “ليوبولد سيدار سنغور”، وزير الاتصال والاتصالات والبريد والاقتصاد الرقمي، موسى بوكار تيام، إلى جانب سفير الجزائر لدى السنغال.

وشارك الوزير الأول قد شارك في افتتاح أشغال قمة دكار الثانية حول “تمويل المنشآت في افريقيا”. التي احتضنها مركز المؤتمرات “عبدو ضيوف”.

أين أكد الوزير الأول في كلمة له بالمناسبة، على “قناعة الجزائر بأهمية تسريع التكامل الافريقي في وجه تحديات التنمية وانهاء تهميش القارة في مسار العولمة”.

كما أبرز بن عبد الرحمان الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر منذ استقلالها لتحقيق الاندماج الافريقي.

مشددا على أنه من أجل تكريس التكامل بين بلدان القارة، “كانت الجزائر دوما تعطي الاولوية للبعد الاندماجي والقاري في مشاريعها. وكانت من اول الدول التي قامت بمسح ديون 14 دولة افريقية. بما مقداره 4ر1 مليار دولار”.

وقد حظي الوزير الأول باستقبال من قبل رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، الذي أشاد بالتزامات رئيس الجمهورية حيال القضايا الافريقية الحيوية. واهتمامه بتطوير المنشآت والبنى التحتية على المستويين الوطني والقاري.

كما استقبل الوزير الأول، الرئيس المدير العام لمجمع موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم.

وشكل اللقاء فرصة للتحادث حول مشاريع الشراكة والتعاون بين الجانبين و استشراف آفاق تطويرها وتعزيزها.

كما تحادث الوزير الأول مع نظيره السنغالي، آمادو با، حيث شكل اللقاء فرصة للطرفين للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية. وسبل تنشيط آليات التعاون الثنائي والعمل سويا من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.