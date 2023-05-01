الوزير الأول ينوه بالالتزام المهني للعمال الجزائريين وانخراطهم في بناء الجزائر الجديدة

توجه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بخالص تهانيه للعمال الجزائريين. منوها بالتزامهم المهني وانخراطهم في بناء الجزائر الجديدة.

وكتب الوزير الأول في تهنئته: “في اليوم العالمي للعمال، أقف وقفة تقدير وعرفان للعاملات”. و”العمال الجزائريين الذين هم أساس النمو والتنمية”.

وأضاف قائلا: “وإذ أتوجه إليكم بخالص التهاني، أنوه بالتزامكم المهني وانخراطكم في بناء الجزائر الجديدة”. “التي أسس لها رئيس الجمهورية”.

وخلص الى القول: “رغم التحديات، تبقى غايتنا اليوم تحسين الإطار المعيشي ورفع القدرة الشرائية للمواطن”. مشددا على أن “جزائر الغد نتاج تضافر جهودنا اليوم”.