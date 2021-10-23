الوزير الأول يهنئ الأسرة الإعلامية بيومها الوطني
هنّأ الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، الأسرة الإعلامية بيومها الوطني المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة.
وجاء في رسالة التهنئة للوزير الأول التي نشرها عبر صفحنه الرسمية على الفايسبوك:” أهنئ الأسرة الإعلامية بيومها الوطني. إنها وقفة نستذكر فيها الدور التاريخي لصحافة المقاومة في مواجهة دعاية الاحتلال وأعوانه.”
وأضاف:”إذ نؤكد دعمنا لمسار الصحافة الوطنية لتتكيف مع تحديات البيئة الرقمية، وتساهم في ترسيخ تعددية الرأي وتدافع عن المصلحة العامة وترافق سياسات التنمية، فإنني أوجه تحية تقدير لكل الصحفيات و الصحفيين متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم النبيلة.”
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