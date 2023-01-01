الوزير الأول يهنئ الجزائريين بالعام الجديد

قدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، تهانيه، إلى كل الجزائريين و الجزائريات في داخل الوطن وفي المهجر. بمناسبة حلول السنة الميلادية 2023.

وقال الوزير الأول “أهنئ كل الجزائريين و الجزائريات في داخل الوطن وفي المهجر. بحلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنيًا أن يكون عام خير وبركة. يديم فيه، الله جل جلاله، علينا نعم الصحة والأمن والأمان”.

وأضاف الوزير الأول “عام جديد تستقبله الجزائر الجديدة، فلنجعله عامًا نرفع فيه وتيرة العمل في شتى القطاعات. ضمن مقاربة اقتصادية تضع في صلب أولوياتها تحسين ظروف معيشة المواطنين. عن طريق تنويع الاقتصاد ومصادر تمويله و كذا تعميم الرقمنة و تطوير البنية القاعدية”.

وتابع الوزير الأول “فلنتكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية واتمام برنامج الإصلاح. و التغيير الذي رسم معالمه رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون. كل عام والجزائر بألف خير”.