الوزير الأول يهنئ الجزائريين بعيد الفطر المبارك

هنأ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، كافة الجزائريين بعيد الفطر المبارك.

كما قال الوزير الأول عبر حسابه على التويتر:” أتممنا شهر الرحمة والغفران في جو من التضامن والتكافل. ويحل علينا عيد الفطر المبارك. جامعا شمل أسرنا في كنف المحبة والود وصفاء القلوب. فعيد مبارك لكل الجزائريين في الداخل والخارج. أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات”.

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كما أدى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رفقة الطاقم الحكومي صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الكبير صبيحة اليوم الإثنين.

وحضر صلاة العيد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الداخلية كمال بلجود، وعدد من الوزراء على غرار وزير الصناعة أحمد زغدار، وزير الموارد المائية كريم حسني. وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي. بالإضافة إلى سفراء وقناصلة دول إسلامية في الجزائر. كما تلقى أيمن بن عبد الرحمن تهاني العيد من قبل الوزراء والسفراء.

رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تهانيه، للشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام.

كما توجه رئيس الجمهورية بتهانيه الى كافة الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في كلمة الرئيس تبون “عيد مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير.اعرب عن خالص التقدير للسلوك التضامني المعهود لدى الجزائريين. وأتوجه بخالص التهاني لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن”.