الوزير الأول يهنئ الجزائري الفائز بالبوكر العربية: هذه هي الجزائر المنتصرة

هنأ الوزير الأول، عبد العزير جراد، الروائي الجزائري، عبد الوهاب عيساوي، بعد تتويجه بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية لسنة 2020.

وجاء في كلمة الوزير والتي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: “رواية تاريخية عن جزائر القرن 19 يكتبها شاب جزائري في القرن 21 تفوز بالبوكر، فخور بك يا عبد الوهاب عيساوي”.

وأضاف جراد: “هذه هي الجزائر المنتصرة التي يحفر شبابها في تاريخهم، ويتفقون في حاضرهم، فألف مبروك”.

وأعلنت إدارة الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر 2020″، أمس الثلاثاء، عن فوز رواية “الديوان الأسبرطي”، للكاتب الجزائري عبد الوهاب عيساوي، بدورة الجائزة لهذا العام.

وحصل عبد الوهاب عيساوي بموجبها على الجائزة النقدية البالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية.

وترصد “الديوان الإسبرطي” حيوات خمس شخصيات تتشابك في فضاء زمني ما بين عام 1815 إلى 1833، في مدينة المحروسة، الجزائر.

وقال محسن الموسوي: “تتميز رواية الديوان الإسبرطي بجودة أسلوبية عالية وتعددية صوتية تتيح للقارئ أن يتمعن في تاريخ احتلال الجزائر روائياً، ومن خلاله تاريخ صراعات منطقة المتوسط كاملة”.

وأضاف رئيس لجنة التحكيم: “إن الرواية دعوة للقارئ إلى فهم ملابسات الاحتلال وكيف تتشكل المقاومة بأشكال مختلفة ومتنامية لمواجهته”.

وأورد ذات المتحدث: “هذه الرواية بنظامها السردي التاريخي العميق، لا تسكن الماضي بل تجعل القارئ يطل على الراهن القائم ويسائله”.

وعبد الوهاب عيساوي روائي جزائري من مواليد 1985 بالجلفة، تخرج في جامعة زيّان عاشور، ولاية الجلفة، مهندس دولة إلكتروميكانيك ويعمل كمهندس صيانة.