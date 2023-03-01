الوزير الأول يهنئ الحماية المدنية بيومها العالمي

توجه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، بتعانيه إلى أفراد الحماية المدنية، بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي المصادف لـ1 مارس.

كما جاء في رسالة التهنئة للوزير الأول، و”من خلالكم إلى كافة أفراد الحماية المدنية ومستخدميها جميعا بأخلص عبارات التهاني وأصدق التمنيات”. “بهذه المناسبة التي نستحضر فيها مآثر الحماية المدنية وعمل نسائها ورجالها الدؤوب والمتميز”.

في حين، تابع الوزير الأول”إنه لمن واجبنا أن نغتنم هذه الفرصة للوقوف وقفة تقدير وعرفان لرجال ونساء الحماية المدنية”. “لما قدموه للوطن من خدمات جليلة تجسدت بأسمى معاني الإنسانية وبرهنوا عن تجندهم الدائم للإسعاف”. و”إنقاذ الأرواح في كل الظروف على حساب راحتهم حيث ضحى الكثير منهم وقدموا أنفس ما لديهم لإنقاذ حياة غيرهم”.

كما أضاف “بل إن أفراد الحماية المدنية قد عودونا بفضل جديتهم ومثابرتهم ، على التحكم في كل المهام الصعبة والخطيرة ودأبوا”. “في كل تدخلاتهم على تدوين صفحات مشرفة مما جعل الحماية المدنية الجزائرية تتميز عن غيرها على جميع المستويات”. و”تحظى بإعجاب العالم وباعتراف منظمة الأمم المتحدة ولعل خير دليل على هذا التميز نجده في تلك المساهمة القيمة”. “التي قدموها مؤخرا فقط على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في مطلع الشهر الجاري”.

و”إذ أتمنى لرجال الحماية المدنية ونسائها المزيد من النجاحات والتألق، فإنني أدعو المولى العلي القدير أن يمدهم بعونه لأداء مهامكم الشاقة النبيلة”. “على أكمل وجه ، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة بكل خير وأن يحفظ بلادنا وشعبنا من كل مكروه”.