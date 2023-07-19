الوزير الأول يهنئ الشعب الجزائري بحلول السنة الهجرية الجديدة

قدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، تهانيه إلى الشعب الجزائري. بمناسبة حلول أول أيام شهر محرم 1445 وغرة العام الهجري الجديد.

ونشر الوزير الأول على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “بمناسبة حلول أول أيام شهر محرم. 1445 وغرة العام الهجري الجديد. يسرني أن أتقدم إلى كل الجزائريين و الجزائريات داخل وخارج الوطن وإلى الأمة الاسلامية قاطبة. بأحر التهاني وأصدق الأماني. سائلا المولى العلي القدير ان يجعل أيامكم سعيدة، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة، وأن ينعم على وطننا بالٱمن و الٱمان. كل عام وأنتم في أحسن حال ومآل، وكل عام وأنتم بألف بخير”.