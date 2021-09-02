الوزير الأول يهنىء أبطال الجزائر المُتوجين بالميداليات الذهبية في طوكيو

هنأ الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أبطال الجزائر، صفية جلال، واسكندر جميل عثماني، واسمهان بوجعدار عقب تتويجهم بميداليات ذهبية بطوكيو.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك”، قال الوزير الأول: “يرفرف علم الجزائر عاليا في سماء طوكيو بفضل انجازات أبطالنا صفية جلال، واسكندر جميل عثماني، واسمهان بوجعدار لتتويجهم بميداليات ذهبية وتحطيمهم أرقاما قياسية عالمية.” قبل أن يضيف ذات المتحدث:”‏رفعتم التحدي بإرادتكم، أنتم مفخرة لوطننا المفدى.”