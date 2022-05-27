الوزير الأول يهنىء الأسرة الكشفية بيومها الوطني

هنأ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الجمعة، الأسرة الكشفية بمناسبة اليوم الوطني للكشافة.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك، قال بن عبد الرحمان: “في اليوم الوطني للكشافة الإسلامية، الذي أقرّه السيّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أحيي الأسرة الكشفية بهذه المناسبة، ونستذكر فيها مآثر مؤسِّسها الشّهيد القائد “محمد بوراس”، وكل الذين وهبوا أنفسهم لتربية النّشىء على القيم الوطنية والسّلوك السّوي ومكارم الأخلاق، خدمةً للمجتمع ووطننا الغالي.”

وأضاف الوزير الأول: “أدعو أشبال الكشافة إلى السير على هذا النهج التربوي في أهدافه،التوعوي في مقاصده دفاعًا عن هويتنا الوطنية ووفاءً لرسالة شهدائنا الأبرار.”

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