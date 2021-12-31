الوزير الأول يهنىء الجزائريين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد
هنأ الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.
وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال الوزير الأول: “أبارك لكم حلول العام الجديد، وأتمنى أن يكون عام أمان وسلامة وبركة على الجزائريين في داخل وخارج الوطن.”
قبل أن المتحدث نفسه: “نتسلح بالإرادة الرفع تحديات الاقلاع الاقتصادي، ونعول في ذلك على انخراط جميع أبناء الوطن وتضافر جهودهم.”
واختتم رئيس الحكومة قائلا: “الجرائر الجديدة ليست شعارا ردده الألسن، بل قناعة تنتج ممارسات جديدة بدأت ببناء مؤسسات بنفس جديد، وتعمل على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حددها رئيس الجمهورية. ومن الله التوفيق والسداد، كل عام والجزائر بخير “.
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أشرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن على الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. والتي من شأنها ضمان إحترام أكبر لمبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.
أكد بن عبد الرحمن أن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ستسمح بإسداء أكثر شفافية ومراقبة وبمعالجة جيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية. كما أن هذه البوابة الإلكترونية ستسمح بمكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق إقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية. كما ستوّلد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات.
وأوضح الوزير الأول، أن البوابة الالكترونية للصفقات العمومية. يمكن إكتشاف خدماتها عبر الموقع: http://marches-publics.gov.dz و تعتبر خطوة هامةستمكن من عصرنة الإجراءات وجعلها أكثر فعالية. وستسهل خاصة العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة المعنية بالطرف العمومي.
وأشار إلى أن هذه البوابة الإلكترونية تشكل أداة لرفع الطابع المادي لإجراءات إبرام الصفقات العمومية. كما أن هذا النظام الجديد يجب أن يستعمل لضمان الشفافية. وحرية وصول كل المتعاملين الإقتصاديين المعتمدين إلى الصفقات العمومية مهما كان موقعهم الجغرافي.