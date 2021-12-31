الوزير الأول يهنىء الجزائريين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

هنأ الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال الوزير الأول: “أبارك لكم حلول العام الجديد، وأتمنى أن يكون عام أمان وسلامة وبركة على الجزائريين في داخل وخارج الوطن.”

قبل أن المتحدث نفسه: “نتسلح بالإرادة الرفع تحديات الاقلاع الاقتصادي، ونعول في ذلك على انخراط جميع أبناء الوطن وتضافر جهودهم.”

واختتم رئيس الحكومة قائلا: “الجرائر الجديدة ليست شعارا ردده الألسن، بل قناعة تنتج ممارسات جديدة بدأت ببناء مؤسسات بنفس جديد، وتعمل على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حددها رئيس الجمهورية. ومن الله التوفيق والسداد، كل عام والجزائر بخير “.

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