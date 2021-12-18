الوزير الأول يهنىء الخضر بعد التتويج بكأس العرب
بقلم ط.خير الدين
هنأ الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عناصر المنتخب الوطني الجزائري عقب تتويجه بكأس العرب فيفا قطر 2021.
وكتب الوزير الأول تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر:
“مبروك علينا الخضر أبطال العرب. تتويج مستحق بعد أداء متميز، بعزيمة صلبة، ومسار بلا هزيمة. يا شباب الجزائر، أعليتم الراية الوطنية في السماء العربية.دمتم فخرا لنا ودامت أفراح الجزائر الأبية”
هذا وتوّج أمسية اليوم السبت، المنتخب الجزائري المحلي، بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.
وسجل أهداف المباراة اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
كما أضاف براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 125 من عمر المواجهة التي امتدت الى الأوقات الإضافية.
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