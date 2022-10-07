الوزير الأول يهنىء الشعب الجزائري بذكرى المولد النبوي الشريف
بقلم خالد زوبيري
قدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان تهانيه إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال الوزير في منشور عبر صفحته الرسمية على فايسبوك:”بمناسبة احتفائنا والأمة الاسلامية بمولد الصادق الأمين، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر خصال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام و آثار سيرته الطيبة و العطرة، التي لازالت تكتنز الدروس والعبر.”
وأضاف بن عبد الرحمان:”و إذ اهنئ كل أفراد الشعب الجزائري العظيم بهذه المناسبة الفضيلة، نسأل الله جل جلاله أن يحفظ وطننا المفدى ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.”
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