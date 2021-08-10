الوزير الأول يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة

هنّأ الوزير الأول، أيمن بن عبدالرحمان، اليوم الثلاثاء، الشعب الجزائري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443.

وقال الوزير الأول، في رسالة تهنئة نشرتها الوزارة الأولى عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:” أقبل علينا عام هجري جديد 1443، أبارك لكم حلوله، وأتضرع الى الله العزيز القدير أن يجعله فأل خير وبركة، وأمان على وطننا المفدى والأمة الإسلامية قاطبة.”

وأضاف: “ إن استحضار القيم والمعاني التي تحملها هذه المحطة الفارقة، في السيرة النبوية الشريفة، تجعلنا نتفاءل خيرا بعام هجري تعمه الصحة والعافية، وقد تجاوزنا معا محنة الوباء والأحزان. وكل عام وانت بخير.”