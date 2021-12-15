الوزير الأول يهنىء محاربي الصحراء عقب بلوغهم نهائي كأس العرب

هنأ الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عناصر المنتخب الوطني الجزائري عقب بلوغهم نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021.

وكتب الوزير الأول تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها:”مبروك يا أبطال، أثبتم مرةً أخرى جدارتكم ببلوغ نهائي كأس العرب .. بإذن الله تجيبوها يا لولاد.”

وقد تمكن أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة، من بلوغ النهائي عقب تغلبهم على المنتخب القطري بنتيجة 2/1 في مباراة أضاف فيها الحكم أزيد من 16 دقيقة كوقت بدل الضائع .

وسيلاقي رفقاء القائد مبولحي في النهائي المقرر يوم السبت المقبل المنتخب التونسي على ملعب البيت.

وقد تأهل نسور قرطاج إلى النهائي بعد تغلبهم على المنتخب المصري بنتيجة هدف دون رد في الوقت القاتل.