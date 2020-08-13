الوزير الأول يواجه الولاة: لم تطبقوا إلا 10 بالمئة من توجيهات رئيس الجمهورية

تأسف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، من تأخر تطبيق الولاة، للتوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال أول اجتماع للحكومة مع الولاة منذ 6 أشهر.

وفي الكلمة التي ألقاها الوزير الاول أمام الولاة قال ” نسينا عنوان الملتقى وهو لقاء تقييم لمدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، اطلع كل ليلة على التقارير التي تصل الوزارة، لم نصل الا الى رقمين 10 أو 20 بالمئة على الاكثر”.

وأضاف جراد “كنت أتمنى عند هذا الاجتماع أن أجدكم طبقتم 50 بالمئة من التوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية خلال أول اجتماع للحكومة مع الولاة”.