الوزير الأول يواجه الولاة: لم تطبقوا إلا 10 بالمئة من توجيهات رئيس الجمهورية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الوزير الأول يواجه الولاة: لم تطبقوا إلا 10 بالمئة من توجيهات رئيس الجمهورية
بقلم نسرين محفوف

تأسف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، من تأخر تطبيق الولاة، للتوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال أول اجتماع للحكومة مع الولاة منذ 6 أشهر.

وفي الكلمة التي ألقاها الوزير الاول أمام الولاة قال ” نسينا عنوان الملتقى وهو لقاء تقييم لمدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، اطلع كل ليلة على التقارير التي تصل الوزارة، لم نصل الا الى رقمين 10 أو 20 بالمئة على الاكثر”.

وأضاف جراد “كنت أتمنى عند هذا الاجتماع أن أجدكم طبقتم 50 بالمئة من التوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية خلال أول اجتماع للحكومة مع الولاة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=869866

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com