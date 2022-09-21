الوزير الأول يُثمن دور الأسرة التربوية في الارتقاء بالبيئة التعليمية

هنأ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، التلاميذ والأساتذة، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، متمنيا لهم موسما موفقا.

وغرد الوزير الأول على صفحته بتويتر قائلا: “بمناسبة الدخول المدرسي 2023/2022. أتمنى لتلاميذنا الأعزاء دخولاً مدرسيًا موفقًا وناجحًا بعد سنتين استثنائيتين بسبب الجائحة”.

كما قدم الوزير الأول، تحية للأسرة التربوية الساهرة على التأطير الإداري و البيداغوجي. شاكرًا لها مساهمتها الفعالة في الارتقاء بالبيئة التعليمية في بلادنا.

هذا وأشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء، من ولاية جانت على انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2022-2023.

كما تابع وزير التربية، من مدرسة لالة فاطمة نسومر في ولاية جانت، الدرس الافتتاحي. الذي جاء تحت عنوان “دخول مدرسي في محيط نظيف”.