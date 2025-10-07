الوزير الأول يُدشّن مصنع لإنتاج بطانات الفرامل بالمسيلة

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء بولاية المسيلة، على تدشين مصنع لإنتاج بطانات الفرامل “أوروتروكس بارتس”. وذلك في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى الولاية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وشدّد الوزير الأول على أهمية توحيد الجهود بين الفاعلين لبناء شبكة مناولة وطنية قوية ومرافقتها للاندماج في سلسلة النسيج الصناعي. مشيراً إلى أن التحضير لمرجع وطني لإدماج قطع الغيار بلغ نسبة 80 بالمائة، وسيكون جاهزاً مع نهاية السنة الجارية”.

وأكد سيفي غريب على أهمية المطابقة وإثبات استجابة المنتجات للمعايير المطلوبة داعياً إلى “احترام الشروط التقنية المرتبطة بعملية التصنيع. مبرزاً أن “بعض القطع تتطلب اختبارات إضافية مرتبطة بالعوامل المناخية أو طبيعة الاستعمال، وهو ما يستدعي وقتا وجهداً أكبر”.

كما شدّد على ضرورة تكوين اليد العاملة المؤهلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير الصناعة الميكانيكية. مشيرا إلى أن العنصر البشري يعد أساسا لنجاح أي مشروع صناعي.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير الأول الأهمية التي تكتسيها عملية تفعيل الشباك الموحّد، لما لها من دور في “تسهيل الإجراءات ودعم مسار الاستثمار الصناعي”. مؤكداً أن السلطات تعمل على توفير حلول عملية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وطرق حديثة لتسهيل مسار التصنيع وضمان منتوجات قادرة على الاندماج في السوقين الوطنية والدولية”.

