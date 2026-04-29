الوزير الأول يُدشّن وحدة تركيب غرف التبريد الخاصة بالشاحنات بباتنة

أشرف الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، على تدشين وحدة تركيب غرف التبريد الخاصة بالشاحنات في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لولاية باتنة.

وأكد الوزير الأول، أن إعادة بعث هذه الوحدة يعد خطوة هامة في مسار استرجاع الأصول الصناعية. مؤكدا أن الدور اليوم يعود إلى العمال والمسيرين لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المسطرة له.

للإشارة، هذه الوحدة التابعة لشركة الصيانة للشرق فرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”. وتعد أصلا مسترجعا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة تأهيل وبعث الأصول الصناعية المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية.