الوزير الأول يُسلم رئاسة الدورة الـ32 للقمة العربية إلى السعودية

سلم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ممثل رئيس الجمهورية في القمة العربية المنعقدة اليوم الجمعة، بجدة، رئاسة الدوة 32 للقمة العربية إلى المملكة العربية السعودية.

ووصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن صبيحة اليوم الجمعة إلى جدّة بالسعودية. للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين (32) لمجلس جامعة الدول العربية.

وكلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بتمثيله في أشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين (32) لمجلس جامعة الدول العربية. على مستوى القمة التي ستلتئم اليوم 19 ماي بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.