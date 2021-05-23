الوزير الأول يُصدر تعليمة بضرورة تكثيف حملة التلقيح عبر التراب الوطني

أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة لوزير الصحة، بضرورة تكثيف حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، عبر التراب الوطني، بداية من يوم غد الإثنين.

وشدد الوزير الأول، في التعليمة، على ضرورة بذل مجهود إضافي، على مستوى الولايات التي تعرف ارتفاعا في حالات العدوى بالفيروس.