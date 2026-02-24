الوزير الأول يُعاين عددا من المشاريع الإستراتيجية بوهران

عاين الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشاريع ذات الصلة بقطاع الطاقة بالمنطقة الصناعية بأرزيو، في وهران، في إطار زيارته للولاية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، قام الوزير الأول، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران. وذلك للإشراف على مراسم إحياء الذكرى السبعين (70) لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى الخامسة والخمسين (55) لتأميم المحروقات.

ووقف الوزير الأول، على مدى تقدم إنجاز المشاريع الصناعية الاستراتيجية. الرامية إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية وتدعيم القدرات الصناعية في مجال الطاقة.

كما استمع الوزير الأول إلى عرض قدمه مسؤولو سوناطراك حول مشروع إنجاز وحدة إنتاج ميثيل ثلاثي بيوتيل الإيثر (MTBE). قبل ان يقوم بزيارة ميدانية للمشروع. حيث اطّلع على وتيرة تقدم الأشغال وتفقد غرفة التحكم.

ويُعد هذا المشروع من بين المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن برنامج تطوير الصناعة البتروكيميائية في الجزائر. إذ سيسهم في تلبية احتياجات المصافي الوطنية من هذه المادة المستخدمة في إنتاج البنزين الخالي من الرصاص.

وفي السياق ذاته، أشرف الوزير الأول على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وحدة المعالجة التحفيزية لمادة النافثا الثقيلة CCR على مستوى مصفاة أرزيو. الذي من شأنه رفع طاقة إنتاج البنزين وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التكرير.

كما دشن الوزير الأول المقر الجديد للمديرية الجهوية للمنطقة الصناعية التابعة لنشاط التمييع وفصل الغاز لشركة سوناطراك. في خطوة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز فعالية التسيير الإداري للمنطقة.

وفي إطار زيارته الميدانية، تبادل الوزير الأول سيفي غريب أطراف الحديث مع العمال، حيث أصغى إلى شروحاتهم وانشغالاتهم. وتناول معهم سبل الارتقاء بقطاع الطاقة وتطويره. لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.

كما أكد بالمناسبة الأهمية الاستراتيجية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا القطاع الحيوي. باعتباره دعامة أساسية لتعزيز التنمية الوطنية وترسيخ الأمن الطاقوي.