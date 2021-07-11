الوزير الأول يُعزي عائلات ضحايا حادث غرداية ويتمنى الشفاء للجرحى

بعث الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، برسالة تعزية ومواساة، إلى عائلات ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بغرداية وخلف 9 قتلى.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ سقوط ضحايا في حادث مروري آخر بولاية غرداية. تعازي الخالصة إلى كل أهالي الضحايا متضرعا إلى المولى العظيم أن يتغمد روحهم بواسع رحمته وغفرانه ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى”.

هذا وخلف حادث المرور الذي وقع، أمس السبت، بمنقطة فينيس في ولاية غرداية، 9 قتلى و41 جريحا.وكان الحادث قد وقع اثر اصطدام شاحنة بحافلة لنقل المسافرين بمنطقة فينيس.