الوزير الأول يُعزي في وفاة الأسطورة زوبا
قدم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، تعازيه الخالصة في وفاة الأسطورة، عبد الحميد زوبا.
الوزير الأول نشر التعزية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أمسية اليوم الخميس.
كما جاء في التعزية:”يرحل عنا وعن الأسرة الرياضية أحد أعمدة الكرة الوطنية، الشيخ عبدالحميد زوبا، رحمه الله”.
كما أضاف:”تاركًا بصماته في سجلات الكرة الجزائرية لاعباً في الفريق المجيد لجبهة التحرير الوطني، ثم مدربًا محنكًا لعدة أندية”.
“والتي قادها إلى إحراز بطولات وطنية وألقاب قارية، أبرزها الثلاثية التاريخية عام 1976 مع فريق مولودية الجزائر”.
قبل أن يختم:”تعازينا الخالصة إلى عائلة الراحل، ولكل الأسرة الرياضية، وأسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة”.
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غادر الناخب الوطني السابق ولاعب منتخب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد زوبا، الحياة سهرة الأربعاء.
رمز منتخب جبهة التحرير الوطني توفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يُناهز 92 عاما.
وسبق لزوبا قيادة فريق مولودية الجزائر للتتويج بالثلاثية التاريخية سنة 1976.
ويُعتبر المُجاهد عبد الحميد زوبا أيضا من الرجال الذي صنعوا تاريخ المنتخب الوطني الجزائري.
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قام الناخب الوطني جمال بلماضي بزيارة أسطورة مُنتخب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا.
وتأتي هاته الزيارة من وزير السعادة كما يُلقب للمنزل العائلي للمُجاهد زوبا للاطمئنان على حالته الصحية.
وتواجد خلال ذات الزيارة المُدرب السابق للمُنتخب الوطني الجزائري عبد الرحمن مهداوي.
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تمنى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” وأعضاء مكتبه الفيدرالي الشفاء لأسطورة مُنتخب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا الذي يمر بأزمة صحية.
الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” نشر صورة للمدرب التاريخي لفريق مولودية الجزائر.
كما أرفقها بعبارة:”رئيس الفاف و أعضاء المكتب الفيدرالي يتمنون الشفاء العاجل للاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني FLN عبد الحميد زوبا”.
”اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين”.
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