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الوطني

الوزير الأول يُعلن إستحداث بنكين عموميين سنة 2023

بقلم نادية بن طاهر
الوزير الأول يُعلن إستحداث بنكين عموميين سنة 2023
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دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الرأس المال الوطني، إلى التوجه إلى استحداث بنوك تجارية ومتخصصة جديدة.

وأورد أيمن بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر: “ندعو لفتح رأس مال البنوك العمومية على الأقل بنكين سنة 2023”.

وأكد الوزير الأول، أن كل الأطر تسمح باستحداث بنوك جديدة. داعيا السلطة النقدية مع وزارة المالية على تسريع رأس مال البنوك العمومية. حتى تعطي الدفعة الجديدة من التنافسية وهي من التزامات رئيس الجمهورية.

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