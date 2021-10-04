الوزير الأول يُعين درواز مُحافظا للألعاب المتوسطية

عيّن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، محمد عزيز درواز، وبصفة رسمية كمحافظ لألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي ستُقام على أرض الجزائر.

وافتخر أسطورة كرة اليد الجزائرية، بالمهمة التي أوكلت له، وصرّح قائلا :”نحن أمام تحدٍ كبير، وأنا مُتفائل بنجاح هذه التظاهرة الرياضية، لكي تكون دليلا على قدرة الجزائر على استقبال مُنافسات دولية أكبر في المُستقبل”.

وواصل :”نأمل أن تكون الالعاب المتوسطية، نقطة انطلاقة جديدة، من أجل التحضير للألعاب الأولمبية والبارالمية لـ2024″.