الوزير الأول يُقدّم استقالة الحكومة للرئيس تبون

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول نذير العرباوي، الذي قدّم له إستقالة الحكومة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أمر رئيس الجمهورية، الوزير الأول بتأجيل القرار، ومواصلة العمل.

وجاء هذا القرار، لضمان الدخول المدرسي، الجامعي، المهني والدخول الاجتماعي، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان.

وأكّد الرئيس تبون، أن هذه الملفات المستعجلة تتطلب دراية الوضع من الوزراء الحاليين.