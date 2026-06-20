الوزير الأول يُكرّم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”

أشرف اليوم السبت، الوزير الأول، سيفي غريب، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، على تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” لسنة 2026.

وجاء هذا على هامش إشراف الوزير الأول وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. على مراسم إحياء اليوم الوطني للفنان وذلك في إطار العناية التي توليها الدولة لترقية الثقافة الوطنية. وتثمين إسهامات الأسرة الفنية الجزائرية في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز مقومات الهوية الوطنية.

حيث تم تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” لسنة 2026. في مختلف فئاتها الأدبية والفنية التي تشمل الرواية والشعر والعمل المسرحي المكتوب والأعمال الموسيقية. والفنون الغنائية وفن الرقص والفنون السينمائية والسمعية البصرية والفنون المسرحية، إلى جانب الفنون التشكيلية.

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