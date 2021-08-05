الوزير الأول يُكلف وزير الصناعة برفع إنتاج الأكسجين

كلف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وزير الصناعة بتعبئة مجمل القدرات الوطنية لرفع إنتاج الأكسجين الذي يجب أن يوجه من باب الأولوية إلى مؤسسات الصحة.

وجاء ذلك، في إجتماع مجلس الحكومة الذي عقد أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة.

وبعدما استمع الوزير الأول، إلى عرض قدمه وزير الصحة حول الوضعية الصحية، خلص إلى تكليف وزير الصناعة بتعبئة مجمل القدرات الوطنية لرفع إنتاج الأكسجين الذي يجب أن يوجه من باب الأولوية إلى مؤسسات الصحة.

وذكّّر الوزير الأول، بالجهود الـمبذولة من أجل اقتناء مولدات ومكثفات الأكسجين، التي من المنتظر أن يتم تسليمها قريبا.

وحرص االوزير الأول على التنويه بالتعبئة الـمثالية وروح التضامن للمواطنين على الـمستوى الوطني وكذا تعبئة جاليتنا الوطنية الـمقيمة بالخارج بغرض الـمشاركة في مكافحة آثار جائحة كوفيد.19، بواسطة مساهمات معتبرة من حيث الـمعدات الطبية الـموجهة للهياكل الصحية.