الوزير الأول يُعلن رسميا اختتام الألعاب المتوسطية

أعلن سهرة اليوم الأربعاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، انتهاء ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

حيث قال، بن عبد الرحمن، خلال كلمته على هامش حفل اختتام الألعاب المتوسطية بملعب المركب الرياضي الجديد، ميلود هدفي.

“باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أُعلن رسميا عن اختتام الألعاب المتوسطية في طبعتها الـ19”.

كما قدم، بن عبد الرحمن، شُكره لرئيس الجمهورية على دعمه من أجل نجاح الألعاب المتوسطية.