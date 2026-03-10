الوزير الأول يُنصب كمال أوقاسي مديراً عاماً للديوان الوطني للإحصائيات

قام الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، بتنصيب كمال أوقاسي، مديراً عاماً للديوان الوطني للإحصائيات.

ويحوز الأستاذ كمال أوقاسي على دكتوراه في العلوم الاقتصادية وقد شغل منصب أستاذ باحث بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير بجامعة بجاية.

وبهذه المناسبة، أكّد الوزير الأول على ضرورة تجديد الرؤية لنظام الإحصائيات، تتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. حيث يتوجب دمج هذا النظام مع التقنيات الحديثة لإنتاج الإحصائيات ومعالجتها واستخدامها.

كما سلط الضوء على ضرورة وجود تنظيم إقليمي للنظام الإحصائي الوطني. وقابلية تشغيله المتبادل لضمان الاستخدام الأمثل للبيانات في تنفيذ السياسات العامة.