الوزير الأول يُنهي زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة

إختتم مساء أمس الأحد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، زيارته الرسمية إلى دبي “الإمارات العربية المتحدة”.

وخلال هذه الزيارة، شارك بن عبد الرحمان، في مراسم إفتتاح الدورة الـ17 لمعرض دبي للطيران 2021، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

واستقبل بن عبد الرحمان من طرف الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم. نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم دبي.

وانتقل الوزير الأول بعدها إلى إكسبو 2020 دبي، للإشراف على مراسم الإحتفال باليوم الوطني للجزائر بهذه التظاهرة العالمية.

من جهته ألقى بن عبد الرحمان بهذه المناسبة كلمة ثمّن فيها مشاركة الجزائر في اكسبو 2020 دبي. معتبرا أن الجناح الوطني يجسّد صورة معبرة عن الرؤية الإستشرافية للبلاد.

كما دعا الوزير الأول إلى تظافر الأفكار من أجل إبتكار حلول مبدعة لمستقبل واعد. يكون للجميع فيه مكانه، وحصته من النمو المنشود”. مضيفا أن العلاقات الإقتصادية ثرية ومتنوعة مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مؤكدا عزم الجانبين على تعزيزها، لاسيما في مجال الإستثمار.

بالمقابل، وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للجزائر بإكسبو 2020 دبي، قام بن عبد الرحمن رفقة ممثل المفوض العام لاكسبو 2020 دبي، نجيب محم العلي، بجولة في الجناح الجزائري. أين ألقى التحية على الجمع الكبير من أبناء الجالية الجزائرية في الامارات، الذي كان في استقباله.

كما أثنى بن عبد الرحمن على جهود أفراد الجالية الوطنية ودورهم في تقديم صورة إيجابية للجزائر ولثقافتها في الخارج. كما قام بن عبد الرحمن في ختام الزيارة، بالتوقيع في السجل الذهبي لمعرض إكسبو 2020 دبي.

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للإشارة فقد شارك أمس الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مراسم إفتتاح الدورة الــ17 لمعرض دبي للطيران 2021. الذي جرت فعالياته بمطار آل مكتوم الدولي.

حيث كان بن عبد الرحمن مرفوقا بوفد وزاري يضم كل من وزيرة الثقافة والفنون، وزير التجارة وترقية الصادرات ووزير السياحة والصناعات التقليدية.

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